Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Il governo sta valutando di introdurre prezzi calmierati per le mascherine FFP2, che, nel Cdm di oggi, dovrebbero essere rese obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi nonché sui mezzi di trasporto. La decisione verrà assunta nel Cdm di oggi, in programma alle 17.