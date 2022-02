Covid: cabina regia, più scuola in presenza e meno dad, ecco nuove regole'**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Più scuola in presenza e meno didattica a distanza. Questa la linea seguita dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi sulla misure anti-Covid. Con una novità: la "divaricazione" tra vaccinati e non dai 6 anni in su.

Nel dettaglio: per la scuola dell'infanzia, dai 0 ai 6 anni, si resta in presenza fino al quinto caso di positività in classe.

Per la primaria fino a 5 casi in classe non succede nulla, dal sesto vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati e per la scuola secondaria fino a 2 casi in classe si resta in presenza, dal terzo vanno in dad per 5 giorni solo i non vaccinati.

Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore da lunedì 7 febbraio.