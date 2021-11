Massimo Cacciari ha espresso la sua opinione sul Covid, che continuerà a mutare e a circolare, senza essere eliminato dal vaccino.

Covid, Cacciari: “Il virus muta e il vaccino non lo elimina, il contagio continuerà”

Massimo Cacciari ha parlato del Covid e del vaccino su Adnkronos.

Il filosofo ha dichiarato che il virus “muta ma il vaccino non serve per eliminarlo e quindi il contagio continuerà“. Ha aggiunto che “quando c’è l’inverno ed è più freddo riprenderà con più lena che durante l’estate. Ogni sei, sette, otto mesi, oppure ogni anno ci vaccineremo tutti per avere il green pass e il governo sarà soddisfatto. È molto semplice“.

Covid, Cacciari: “La vaccinazione presenta questi limiti”

“La vaccinazione presenta questi limiti bisognerebbe vedere forse altri strumenti con i quali affrontare questa grave influenza sapendo in coscienza che questo vaccino non elimina né il contagio né il contagiare e questo vale in tutto il mondo.

In Inghilterra mi pare che vivano tranquillamente anche in questa situazione. I medici staranno più attenti, staremo attenti tutti. E poi se vogliono chiudere di nuovo si accomodino” ha aggiunto Massimo Cacciari, sottolinenando che in Inghilterra stanno imparando a convivere con il virus, prestando sempre molta attenzione.

Covid, Cacciari: “Ci sono già le restrizioni per i non vaccinati”

Massimo Cacciari ha commentato la decisione di controllare il Green pass prima di salire sul treno.

“Cosa cambia? Ci sarà un po’ di coda, quindi più possibilità di contagio stando in coda” ha dichiarato, parlando dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, insieme al titolare dei Trasporti Enrico Giovannini. Il filosofo ha voluto rispondere anche alla richiesta del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha chiesto nuove misure per i non vaccinati. “Ci sono già le restrizioni per quelli che non sono stati vaccinati, che novità è?” ha dichiarato.