Covid, calano ancora i contagi nel Regno Unito: meno di 100mila casi

Il bollettino Covid fortino dal governo del Regno Unito fa ben sperare i sudditi di sua maestà. Continuano a diminuire i nuovi positivi.

Il Regno Unito ha fornito il bilancio quotidiano dei nuovi casi di Coronavirus. I dati sono ottimi e fanno ben sperare in quanto segnano un pesante calo che aumenta di settimana in settimana. I sudditi della Regina va ricordato che non sono più soggetti a restrizioni anti Covid.

Covid, in Regno Unito calano sempre di più i contagi

Il bilancio odierno ammonta a 57.623 nuovi casi positivi e 45 nuovi morti. Il tasso di positività dal 1 febbraio ad oggi, 7 febbraio 2022, scende del -10,4%. Anche la percentuale di vittime ha avuto un calo durante il periodo 1-7 febbraio 2022 di -7,1%. Stando alle stime riportate dal sito internet del governo vi sono 893 persone positive al Covid per ogni 10.000 abitanti.

Per quanto riguarda i morti, invece, le cifre scendono 2.4 decessi ogni 100.000 abitanti.

I dati sui vaccini

Sul fronte vaccini il Regno Unito corre. Attualmente il 91.2% della popolazione è vaccinato con una sola dose, l’84.5% ha completato il ciclo vaccinale e il 65.3% ha ricevuto la dose “Booster”. La situazione è relativamente critica solo in 4 città inglesi vicine alla capitale: Oxford, Woking, Reading e Cambridge.

In queste zone si registrano ancora oltre 1.600 casi ogni 100.000 abitanti. Ciò nonostante il dato è in calo in tutte e 4 le città. Migliora la situazione nelle metropoli come Londra, Manchester e Liverpool.

Galles, Scozia e Irlanda del Nord: peggiora solo Belfast

Gli altri Stati del Regno Unito se la passano abbastanza bene, sopratutto il Galles e la Scozia. L’Irlanda del Nord ha una situazione leggermente più critica ma comunque non preoccupante intorno all’area di Belfast.

La capitale dell’Irlanda del Nord e le aree confinanti registrano ancora 1.600 casi ogni 100.000 abitanti, ma in alcune zone il dato è in calo. A Belfast il tasso di positività ha registrato un aumento di +6.7%.