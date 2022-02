Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Pensavamo che dopo il fallimento nelle trattative sul Colle la Lega avrebbe preso un comportamento più serio e meno scomposto. Mi pare che stiano invece addirittura peggiorando. E non era facile". Così Carlo Calenda su twitter a proposito del non voto della Lega in Cdm in dissenso sulle nuove misure Covid.