Covid: cambia bozza dl, turisti stranieri al ristorante anche con green pass base

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, dal primo aprile i turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti anche con green pass base, ovvero con un 'passaporto vaccinale' che potrebbe accettarne anche solo la negatività al Covid, dunque con esito di tampone alla mano.

Nel corso del Consiglio dei ministri, dopo una discussione avviata dal ministro al Turismo Massimo Garavaglia, è stata infatti anticipata la data per i soli turisti stranieri in Italia: per i cittadini italiani, nelle sale al chiuso, continuerà infatti ad essere chiesto il green pass rafforzato fino al primo maggio. Un distinguo per incentivare il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.