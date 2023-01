Sulla gestione del Covid cambia tutto: gli asintomatici potranno uscire senza tampone negativo e nella nuova circolate del ministro della salute Orazio Schillaci ci sono anche importanti novità per tamponi ed isolamento oltre che scenari con le mascherine.

Il punto chiave è quello dell’isolamento più breve, di soli cinque giorni, per i positivi asintomatici, anche in assenza di tampone negativo. A disciplinarlo la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi di coronavirus.

Asintomatici fuori senza tampone negativo

I contenuti della circolare sono quelli previsti nel Dl Rave e la silloge è che per i casi che sono sempre stati asintomatici e per “coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni”, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi.

Fin qui la linea precedente è rispettata ma attenzione: lo si potrà fare “a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare”. In buona sostanza per gli asintomatici non servirà più un tampone negativo per poter uscire dall’isolamento. Nel dettaglio, i casi che “sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare”.

Isolamento finito prima di 5 giorni, ecco quando

E ancora: “Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare”. Poi, in un altra circostanza: “Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Per i casi di soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo”.