Covid, cambiano le regole per l’isolamento delle persone positive: le novità da tenere d’occhio

Riduzione della durata dell'isolamento e decadenza dell'attesa di 7 giorni per poter fare il tampone di fine quarantena. Cosa potrebbe cambiare.

Con la fine dell’estate ormai prossima e arrivati alle porte dell’autunno, nuove regole per ciò che riguarda l’isolamento dei pazienti risultati positivi al Covid-19 potrebbero cambiare. Stando a quanto fa sapere Adnkronos Salute, a breve dovrebbe arrivare una circolare nella quale sono contenute le nuove linee guida.

In linea di massima l’obiettivo è quello di portare ad un ulteriore alleggerimento delle restrizioni anti-covid.

Covid, come cambiano le regole per l’isolamento dei positivi

Tra le principali novità alle quali prestare particolare attenzione vi è quella che riguarda la durata massima della quarantena e che, allo stato attuale è di 21 giorni. Tale periodo dovrebbe ridursi in modo significativo passando a 15 o ancora 10 giorni. Contestualmente potrebbe diminuire anche il periodo di attesa per sottoporsi al tampone di fine quarantena che non dovrebbe essere più di 7 giorni.

Ciò significa che potrebbe essere possibile “tornare in libertà” non appena il tampone darà esito negativo.

C’è attesa per i vaccini aggiornati

Nel frattempo il prossimo primo settembre è attesa la riunione del comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema. Ad annunciarlo è stata la stessa Ema in una nota. In questa sede si dovranno valutare le domande presentate da Moderna e Pfizer relativamente all’aggiornamento dei vaccini adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron.