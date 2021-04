Il Sindaco di Palomonte con un'ordinanza ha istituito il lockdown per l'intero territorio comuna, sarà in vigore fino al 30 aprile. Ecco le misure disposte

Se la Campania da lunedì 26 aprile 2021 si appresta a diventare zona gialla, diversa è la situazione a Palomonte, comune in Provincia di Salerno, dove il sindaco Mariano Casciano ha emesso un’ordinanza che pone l’intero territorio di sua competenza in lockdown.

Campania, Palomonte zona rossa

Palomonte è un comune in Provincia di Salerno, che conta poco più di 3000 abitanti, in questi giorni, si sono registrati all’interno del territorio comunale diversi contagi da Covid-19 e in particolare quasi 60 positivi.

Sarebbe questa la ragione per la quale il sindaco Mariano Casciano ha emesso nella giornata del 24 aprile 2021, un’ordinanza che istituisce la zona rossa all’interno dell’intero territorio comunale, fino al 30 aprile.

La notizia, correlata da apposita ordinanza, è stata pubblicata sulla pagina Istituzionale del Comune di Palomonte, con un post Facebook, che riporta le seguenti dichiarazioni:

“Ordinanza di istituzione della zona rossa nel Comune di Palomonte, in vigore dalle 18.00 di sabato 24 aprile (oggi) al 30 aprile 2021. C’è un elenco dettagliato di attività che possono essere esercitate; sono proibite quelle non elencate es. barbieri, parrucchieri, estetisti etc. È stata riservata attenzione, nei limiti del possibile, a chi lavora anche fuori dal paese, a chi frequenta le scuole superiori e alla maggioranza delle attività economiche che potranno continuare la vendita. Ciò che sarà proibito fare, e oggetto di controllo, saranno gli assembramenti per strada e in ambito familiare, si dovrà viaggiare con autocertificazione. Resta inteso che nessuna misura, per quanto perfetta o severa, potrà sostituire il senso di responsabilità delle persone“.

Palomonte: i provvedimenti intrapresi dal Sindaco

Secondo quanto riportato all’interno dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Palomonte, nell’intero territorio comunale vige il divieto fino al 30 aprile di spostamento tra comuni se non per i motivi espressamente consentiti e il divieto di assembramento.

Sono inoltre sospesi i mercati settimanali, le fiere e le attività delle palestre, tranne che per le prestazioni agonistiche. Restano aperte a Palomonte esclusivamente le attività commerciali che rientrano tra quelle espressamente indicate all’interno dell’ordinanza.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado all’interno dell’intero territorio di Palomonte.

Palomonte, la giornata di Screening

Il Comune di Palomonte nell’ambito delle misure preventive intraprese per contrastare la diffusione di Covid-19 ha organizzato una giornata di screening per domenica 25 aprile, dove verranno effettuati tamponi molecolari di massa, senza necessità di prenotazione.

Nell’avviso riguardo lo screening, riportato sulla pagina social di Palomonte sono descritte le indicazioni sui soggetti ai quali è raccomandata la partecipazione: