Covid, Campania: studenti positivi in due scuole a Capodrise e Marcianise

In provincia di Caserta, alcuni studenti di due scuole situati a Capodrise e a Marcianise sono risultati positivi al Covid, imponendo il ritorno in DAD.

In Campania, due istituti scolastici sono stati chiusi in seguito all’individuazione di alcuni casi di positività al coronavirus tra gli studenti.

Covid, studenti positivi a Capodrise

Due studenti iscritti presso l’istituto comprensivo statale Giacomo Gaglione di Capodrise, situato in provincia di Caserta, sono risultati positivi al SARS-CoV-2: in particolare, si tratta di un allievo che frequenta la classe prima delleElementari e di un allievo che frequenta la classe prima delle Medie.

La chiusura della struttura è stata disposta dal dirigente scolastico Pietro Bizzarro che, dopo aver ricevuto apposita comunicazione dall’Asl di Caserta, ha disposto il passaggio dalle attività in presenza alla didattica a distanza per tutti gli studenti che frequentano le classi dei due bambini positivi. I compagni di classe dei contagiati, quindi, resteranno in isolamento fino alla diffusione di nuove disposizioni. Al pari degli alunni, infine, anche gli insegnanti sono stati posti in isolamento.

Allieva contagiata a Marcianise

Il secondo edificio scolastico campano presso il quale è stato individuato un ennesimo caso di positività al Covid si trova a Marcianise, sempre in provincia di Caserta. In questo contesto, la studentessa contagiata dal virus frequenta la terzaelementare dell’istituto comprensivo Bosco.

La piccola, dopo essere risultata positiva al tampone, è stata segnalata alla scuola dall’Asl di Caserta che ha stabilito la quarantena non solo per tutti i suoi compagni di classe ma anche per sei insegnanti e un collaboratore scolastico, tutti entrati in contatto con la studentessa.

Infine, la dirigente Michelina Ambrosio, ha decretato l’istantanea sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe e il trasferimento delle lezioni in DAD. La medesima misura è stata adottata anche per altre due classi di terza elementare “per motivi organizzativi”, a partire da venerdì 16 aprile e fino al termine della quarantena.