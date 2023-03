Covid: cardiologi, 'cuore matto' dei giovani per colpa di droga e solitudine

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) – “La pandemia ha cambiato e peggiorato gli stili di vita degli italiani in maniera rapida ma sono i giovani a pagare il prezzo più salato". A lanciare l’allarme è Furio Colivicchi, presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) durante l’evento "Pnrr, ipercolesterolemia, rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti, innovazione e nuove necessità organizzative", promosso oggi a Milano da Motore Sanità. Secondo i cardiologi ospedalieri il "cuore matto dei giovani”, con disturbi e malattie ad esso legati, ha due responsabili: “la solitudine e la droga”.

“Durante la pandemia – ricorda Colivicchi – le persone si sono curate di meno”, come se non bastasse “sono crollate le vendite di farmaci per la cura dell’ipertensione e dell’ipercolesterolemia di oltre il 20%. Questo si rapporta a un peggioramento complessivo della gestione di questi due fattori di rischio”. Tutti questi indicatori compongono una sorta di mosaico che ci racconta come la situazione delle malattie cardiovascolari in Italia sia in deciso peggioramento.

“Non dimentichiamo infine la solitudine e la minore interazione con le persone – conclude -, altre eredità negative che ci lascia l’emergenza sanitaria, insieme all’aumento del disagio della fatica di vivere in una realtà complessa come quella che affrontiamo oggi. In più, c’è anche il fattore di abuso di sostanze stupefacenti che è esploso in questo periodo, sostanze che hanno effetti sfavorevoli sull’apparato cardiocircolatorio e possono precipitare negli eventi acuti. Ciò si vede soprattutto nei giovani, che pensano di essere esenti da rischi”.