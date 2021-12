Covid, Casellati: responsabilità degli italiani è stata decisiva

Roma, 15 dic. (askanews) – “Nel corso del 2021, la diffusione dei vaccini ci ha consentito di vincere tante battaglie. Se oggi l’Italia ha recuperato il terreno perduto e si trova più avanti di altri grandi Paesi europei nella corsa contro il virus e nella difesa delle attività economiche, sociali e culturali non lo dobbiamo alla fortuna, ma alle scelte fatte in questi mesi”. Lo ha detto la presidente dela Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso della cerimonia per lo scambio degli auguri con la stampa parlamentare.

“Decisivo – secondo Casellati – è stato il comportamento dei cittadini. Dico grazie agli italiani per la responsabilità con cui anche in queste settimane, tra prime e terze dosi, stanno affrontando questa sfida, consapevoli che, in uno spirito di squadra e di solidarietà, dobbiamo fare tesoro degli strumenti che oggi ci consentono di superare la dipendenza dal virus. Grazie ai medici e agli operatori sanitari che continuano a combattere in trincea al nostro fianco.

Evidentemente, ancora non possiamo abbassare la guardia”.