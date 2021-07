Covid: Censis, possibili fino a 17 mln vaccinazioni al mese in farmacia

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) – Dalle farmacie, protagoniste della sanità in pandemia, potrebbe arrivare l'accelerazione decisiva per la campagna vaccinale. La distribuzione intermedia farmaceutica rende possibile anche accelerare la vaccinazione di massa portando i vaccini nei presidi sanitari più prossimi alle vite degli italiani.

Con 30 dosi al giorno per ciascuna delle 19mila farmacie presenti sul territorio, sarebbero 17 milioni i vaccinati in un mese. Una spinta decisiva per l'attuale campagna vaccinale e per quelle eventuali future. E' quanto emerge da una ricerca del Censis, realizzata in collaborazione con Adf (Associazione distributori farmaceutici) e Federfarma Servizi (Associazione nazionale delle aziende di distribuzione e servizi di proprietà dei farmacisti).

La distribuzione intermedia farmaceutica – ricorda una nota – è un perno indispensabile della sanità vissuta quotidianamente dagli italiani.

Con più di 50 imprese tra società private, cooperative di farmacisti e multinazionali aderenti alle due sigle di rappresentanza della categoria, 17mila occupati, oltre 160 siti logistici dislocati sul territorio, 6mila mezzi di trasporto e dotazioni di alta tecnologia per la conservazione in sicurezza dei farmaci, gli specialisti del settore effettuano mediamente 90mila consegne di farmaci al giorno (quasi 28 milioni all'anno), garantendo qualità e tempestività del servizio (se il farmaco non è disponibile in farmacia, arriva entro 3 ore).

Il settore svolge un ruolo di cerniera tra l'industria farmaceutica, le farmacie e i cittadini. Consente di razionalizzare la distribuzione farmaceutica e genera risparmi per oltre 4 miliardi di euro all'anno, che altrimenti peserebbero sui conti delle farmacie e quindi sulle tasche dei pazienti.

Per 9 italiani su 10 la possibilità di disporre sempre dei farmaci di cui necessitano nella propria farmacia, oppure di averli comunque entro poche ore, quando non immediatamente disponibili, è una garanzia per la propria salute. Il 93,7% apprezza che il servizio venga assicurato anche nei comuni di piccole dimensioni, più difficili da raggiungere. Per l'82,1% la nuova sanità di territorio, di cui tanto si parla, non funzionerà senza l'indispensabile servizio puntuale della distribuzione farmaceutica presso le farmacie. E l'84,4% è convinto che per fare arrivare i farmaci a destinazione in piena sicurezza c'è bisogno di una grande professionalità, di capacità operative e di investimenti tecnologici rilevanti.

Il settore della distribuzione intermedia farmaceutica – conclude la nota -è dunque decisivo per una sanità del futuro migliore, di prossimità, più vicina ai cittadini. E grazie alla professionalità ed efficienza dei suoi operatori consentirà di portare la vaccinazione anti-Covid nel canale più puntuale e ordinario: quello delle farmacie.