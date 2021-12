Torino, 2 dic. – (Adnkronos) – Il capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini ha ricevuto questa mattina la terza dose del vaccino anti Covid. Lo ha reso noto lo stesso 37enne difensore su Twitter. "Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19.

Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili".