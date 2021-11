Covid, Ciccozzi: abituiamoci a queste ‘ondine’, usare mascherina

Roma, 2 nov. (askanews) – Numeri non confortanti: continuano i contagi, calano i vaccini. Come leggere questa situazione e come uscire da questo impasse? Askanews lo ha chiesto al professor Massimo Ciccozzi, ordinario di Epidemiologia e Statistica al Campus Biomedico di Roma.

“Dobbiamo abituarci a queste ‘ondine’ – afferma – che sono iniziate in maniera abbastanza blanda dal 15 ottobre, dalla fine dello smart working e anche l’inizio del Green Pass. Un po abbiamo tracciato con i tamponi e abbiamo scoperto gli asintomatici, ma la maggior parte è dovuta al movimento della popolazione su metro, autobus.

Un po anche l’efficacia della copertura anticorpale dei vaccini che è andata calando. Il tutto con il rilassamento della mascherina. Voglio ricordare che anche chi ha fatto la doppia dose ha un 23% di possibilità di infettarsi e se si infetta, anche se con sintomi leggeri, può trasmettere il virus”. L’invito, dunque, è a “mantenere la mascherina all’aperto e al chiuso” perché “diventa un’arma importante”.