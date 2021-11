Roma, 2 nov. (askanews) – “Se vogliamo veramente far diminuire la circolazione del virus dobbiamo ragionare come gli infettivologi che vaccinano da bambini. Abbiamo una dose molto inferiore per i bambini, effetti collaterali non se ne vedono. Se vogliamo evitare la circolazione del virus prima o poi dovremmo pensare a vaccinare gli under 12”.

Ne è convinto il prof. Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica al Campus Biomedico di Roma.