Covid, Ciciliano:”Fase di regressione, via green pass, colori e dad per i vaccinati”

Fabio Ciciliano, medico ed esponente del Cts, in un’intervista al Giornale, ha spiegato che siamo arrivati in una fase di regressione del Covid. “Via il Green pass a fine primavera. Via subito i colori delle Regioni e la quarantena per gli alunni vaccinati” ha spiegato l’esperto. Per quanto riguarda le mascherine all’aperto sembra un po’ più cauto. “Teniamole ancora un po’. Siamo ancora in inverno, la mascherina non è una devastante limitazione della nostra libertà.

La circolazione virale è ancora molto alta a causa della Omicron e contiamo quotidianamente molti contagi. Siamo in una fase di regressione, è vero, ma le mascherine non sono invasive e personalmente le terrei fino alla fine dello stato di emergenza” ha spiegato.

Il nodo delle discoteche e il sistema dei colori

La stessa cautela nei confronti delle discoteche, che considera “la sublimazione del rischio di trasmissione“. Nelle discoteche “c’è gente che balla, quindi aumenta la frequenza respiratoria e la quantità di aria che viene emessa in un ambiente ristretto” ha spiegato il medico.

A metà febbraio potrebbe arrivare la decisione sull’eventuale riapertura, che verrà presa dalla politica. Per quanto riguarda il sistema dei colori “ora è sufficiente mantenere la zona rossa perché è il campanello di allarme di una situazione a rischio“, visto che è stata già fatta una distinzione tra vaccinati e non vaccinati. “Non è una forma di punizione ma di tutela nei loro confronti” ha sottolineato il medico.

Le scuole e il Green pass

Secondo Ciciliano è arrivato il momento di fare qualche cambiamento, anche per le scuole che “devono sempre stare aperte e bisogna dare la possibilità ai vaccinati e agli immunizzati di frequentare sempre in presenza anche quando si sono verificati casi di positivi che invece restano a casa“. Il medico ha voluto sottolineare che non si tratta di un ragionamento discriminatorio ed è d’accordo con la decisione di uniformare le regole per elementari, medie e superiori, chiudendo solo dopo tre o quattro contagi per coloro che non sono vaccinati. Per quanto riguarda il Green pass, l’esperto ha spiegato che si tratta di “uno strumento di emergenza e diventerà sempre più residuale con l’incremento delle vaccinazioni e la riduzione dell’impatto del virus sul sistema sanitario. Nel frattempo va abolita la scadenza per chi ha fatto il booster. Non ha più senso visto che la quarta dose non è prevista se non, forse, per i fragili“.