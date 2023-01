Covid Cina, Bassetti: bene Governo con tamponi negli aeroporti

Roma, 11 gen. (askanews) – “Quanto sta succedendo in Cina preoccupa sicuramente da un punto di vista medico-scientifico, preoccupa un po’ meno da un punto di vista sanitario. Abbiamo sviluppato tutti gli anticorpi necessari

a gestire in sicurezza il Covid perché in questi due anni abbiamo lavorato bene, ma non si può abbassare la guardia e bisogna continuare a controllare e monitorare perché quanto sta succedendo in Cina ha numeri che non possono essere ignorati e potrebbe portare nuove varianti che non conosciamo”.

Lo ha detto questa mattina il Prof. Matteo Bassetti, Ordinario Malattie Infettive Università di Genova, durante la puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Quanto fatto dal nostro Governo, introducendo il tampone obbligatorio per chi proviene dalla Cina, è una misura giustissima ma serve a poco se non viene adottata da tutta l’Europa. Dobbiamo essere bravi nel far

coesistere la necessità economica per il nostro Paese di ospitare turisti cinesi, con la tranquillità di farlo in sicurezza e questo si può fare solo attraverso una fitta rete di controlli alla partenza e all’arrivo”, ha concluso Bassetti.