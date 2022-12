Covid Cina, variante Gryphon in Italia oggi non sfonda

Covid Cina, variante Gryphon in Italia oggi non sfonda

Covid Cina, variante Gryphon in Italia oggi non sfonda

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - La variante Gryphon in Italia non sfonda. La variante - che corrisponde al ricombinante XBB - è sotto i riflettori in questi giorni sulla scia dell'allarme per la situazione Covid in Cina. In Italia, secondo i dati, risulta stabile negli ultimi mesi. ...