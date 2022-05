Covid: circolare, per voto a domicilio personale formato e protetto

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) – Il voto a domicilio, in sicurezza rispetto al rischio di infezione Covid, per le prossime elezioni amministrative e referendum, viene raccolto anche da personale sanitario che, come richiedono le norme, "dovrà essere adeguatamente formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione".

Lo indica la breve circolare firmata del direttore generale Prevenzione del ministero dalla Salute, Giovanni Rezza, che integra la precedente in cui venivano dettagliate le regole da seguire per il voto delle persone in isolamento domiciliare, in ospedale e nelle Rsa.

"In dettaglio, si precisa che tra i dispositivi di prevenzione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati – si legge – potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso".