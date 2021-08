Covid: Cirinnà, 'troppa confusione su persone trans, garantire riservatezza e dignità'

Roma, 11 ago (Adnkronos) – "Qualcuno avrebbe detto che grande è la confusione sotto il cielo. A leggere i commenti al mio post di ieri, e anche qualche pagina di giornale che cita la mia intervista in modo del tutto scorretto, devo dire che é così.

Ribadisco allora alcuni semplici punti". Con un post su Facebook, Monica Cirinnà torna sulla questione green pass e persone trans.

"La questione non é quella di esonerare alcune categorie di persone dall’uso del Green Pass. Tutto il contrario: si tratta di mettere le persone trans nella condizione di potere usare il Green Pass come tutte e tutti coloro che lo possiedono -spiega la senatrice del Pd-. E per fare questo è necessario almeno intervenire sulle modalità di controllo delle generalità, per garantire che il rispetto della riservatezza sia effettivo".

"Devo dire, purtroppo, che dalla lettura della circolare di ieri del Ministero dell’Interno, le cose sembrerebbero essersi se possibile addirittura complicate. La circolare chiarisce infatti che il controllo del documento – di base, discrezionale – è necessario solo quando emergono differenze evidente tra i dati riportati sul Green Pass e l’aspetto della persona", prosegue la Cirinnà.