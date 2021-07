Covid: Codacons all'attacco, 'obbligo Green Pass in Italia? Lede diritti inviolabili, ci opporremo' (2)

(Adnkronos) – Un obbligo di green pass, o vaccinale, nel nostro Paese "finirebbe subito davanti ai giudici e sarebbe annullato, quindi creerebbe più caos che altro", incalza Rienzi. Che propone ai politici una strategia "più efficace e di buon senso". "Bisogna lavorare di convinzione -dice il presidente del Codacons- e semmai dare delle cose 'in più' a chi ha il green pass, ma certamente non togliere qualcosa a chi non ce l'ha".

Un esempio? "Ad esempio, si può stabilire di regalare una notte in più in un soggiorno vacanza, far trovare dei bonus all'ospite, una bottiglia di vino all'arrivo, qualcosa che 'gratifichi' il possessore del certificato sanitario -sottolinea Rienzi- ma non puoi togliere a chi non ce l'ha il diritto di andare in vacanza, di muoversi, di entrare nei posti se ha comunque rispetto delle regole". E ribadisce: "Noi siamo qui, disponibili e pronti a difendere immediatamente in ogni sede legale chiunque sarà discriminato".