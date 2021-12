Covid: Codacons, 'farmacie prese d'assalto per tamponi ed enormi disagi per cittadini'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "In occasione delle feste di Natale le farmacie di tutta Italia sono prese in queste ore d’assalto dai cittadini che intendono sottoporsi ai tamponi Covid. Da Nord a Sud del paese assistiamo a lunghe code di utenti davanti le farmacie che attendono il proprio turno per effettuare il tampone e trascorrere così in modo sereno le feste di Natale con amici e parenti".

A denunciarlo è il Codacons, che racconta di "una situazione di grande disagio per i cittadini che rappresenta anche un costo immenso per la collettività".

Per eseguire il tampone infatti, "la spesa per ogni test è di 15 euro, e considerato che solo nella giornata di ieri sono stati eseguiti in Italia 852mila tamponi, la spesa a carico degli utenti ha superato i 12,7 milioni di euro solo nelle ultime 24 ore", spiega l'associazione.

Numeri "destinati a salire nelle prossime ore", con l’avvicinarsi del cenone e del pranzo di Natale. Per tale motivo il Codacons chiede al Governo "di correre ai ripari, perché la corsa degli italiani al tampone rappresenta un costo sociale immenso che danneggia i cittadini e arricchisce le casse delle farmacie", dicono dall'associazione.

Servono in particolare "convenzioni a livello locale con le farmacie per ottenere sconti sui tamponi anti-Covid, seguendo l’esempio di Roma dove, grazie ad una convezione siglata dal Codacons con una farmacia della capitale, gli iscritti all’associazione possono eseguire tamponi al prezzo scontato di 8 euro", conclude il Codacons.