(Adnkronos) – Palazzo Chigi fa notare che il green pass protegge chi si è vaccinato ma non gli altri, e non tutti in sala stampa possono attualmente esibire il certificato verde. Se tutti i cronisti fossero stati provvisti di green pass, tutti avrebbero potuto accedere alla Sala Polifunzionale senza tampone.

Ai giornalisti è stato anche proposto di fare i tamponi antigenici rapidi al centro medico di Palazzo Chigi.