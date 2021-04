Virginia e Jack Byrne hanno potuto celebrare il 72esimo anniversario di matrimonio di nuovo insieme, dopo un anno di distanza a causa del Covid.

“Le luci illuminavano di nuovo la mia vita, perché ero di nuovo in grado di vedere da vicino mio marito dopo più di un anno. L’ho guardato negli occhi e ho di nuovo visto la luce di un tempo” ha dichiarato Virginia Byrne, aggiungendo che si è trattato di un momento magnifico e incredibilmente emozionante. I due coniugi erano stati costretti a non vedersi per moltissimo tempo, a causa delle restrizioni del Covid.

Jack, di 94 anni, viveva in una casa di riposo, mentre la moglie Virginia, di 95, viveva per conto suo. La notizia dell’incontro è stata comunicata dalla figlia al World News Tonight, per festeggiare questo momento così magico per i suoi genitori, che finalmente si sono potuti rincontrare.

“Mentre mia madre stava aspettando mio padre sembrava come se ogni minuto fosse un’ora. Ero nervosa come una studentessa il primo giorno di scuola” ha spiegato Rosemary Byrne, figlia di Jack e Virginia.

L’incontro era molto atteso e l’emozione dei minuti precedenti era davvero molto forte. Anche la figlia era molto provata e molto agitata per i suoi genitori, che finalmente sono riusciti a vedersi dopo un anno distanti. “Spero che altre persone possano avere momenti del genere grazie ai vaccini” ha dichiarato Virginia. Per i due coniugi questo nuovo incontro è stato doppiamente speciale, non solo perché finalmente si sono rivisti dopo così tanto tempo, ma anche perché hanno potuto festeggiare insieme il loro 72esimo anniversario di matrimonio. Una giornata speciale, da trascorrere insieme, dopo un anno in cui sono stati costretti a stare lontani l’uno dall’altra.