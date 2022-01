I contagi Covid stanno diminuendo in tutte le regioni, come confermato dai dati settimanali. In discesa anche il numero dei ricoveri.

Covid, contagi in calo in tutte le Regioni: diminuiscono anche i ricoveri

La curva dei contagi continua ad essere in discesa. A livello nazionale si è registrata una riduzione del 16% dei casi in tutte le Regioni, esclusa la Sardegna che è stabile. Questo è quanto emerso dai dati che riguardano la settimana appena conclusa. I numeri svelano anche un calo dei ricoveri, mentre l’unico dato ancora in crescita è quello dei decessi. L’ondata di Omicron si sta ritirando lentamente e, come previsto da molti esperti, a fine mese la situazione potrebbe essere nuovamente sotto controllo.

Il numero dei nuovi positivi è sceso sotto il milione. Sono stati 976.223, ovvero il 16,2% in meno rispetto alla scorsa settimana. Il dato precedente era del 4,3%.

Covid, i dati settimanali delle Regioni

Segnalato un calo di contagi in tutte le Regioni, esclusa la Sardegna che è passata da 8.665 a 8.737 casi, con un aumento dello 0,8%. Nel dettaglio, i dati che riguardano i contagi nelle altre Regioni sono i seguenti:

Calabria : da 14.389 a 9.480 casi (-4.909, -43,1%);

: da 14.389 a 9.480 casi (-4.909, -43,1%); Lombardia : da 204.156 a 144.564 casi (-59.592, -29,1%);

: da 204.156 a 144.564 casi (-59.592, -29,1%); Valle d’Aosta : da 2.962 a 2.150 casi (-812, -27,4%);

: da 2.962 a 2.150 casi (-812, -27,4%); Campania : da 105.039 a 79.452 casi (-25.587, -24,3%);

: da 105.039 a 79.452 casi (-25.587, -24,3%); Provincia autonoma di Trento : da 16.039 a 12.236 casi (-3.803, -23,7%);

: da 16.039 a 12.236 casi (-3.803, -23,7%); Liguria : da 40.802 a 32.995 casi (-7.807, -19,1%);

: da 40.802 a 32.995 casi (-7.807, -19,1%); Provincia autonoma di Bolzano : da 19.041 a 15.425 casi (-3.615, -18,9%);

: da 19.041 a 15.425 casi (-3.615, -18,9%); Piemonte : da 95.446 a 78.269 casi (-17.177, -17,9%);

: da 95.446 a 78.269 casi (-17.177, -17,9%); Molise : da 3.196 a 2.682 casi (-514, -16%);

: da 3.196 a 2.682 casi (-514, -16%); Emilia Romagna : da 128.100 a 108.505 casi (-19.595, -15,2%);

: da 128.100 a 108.505 casi (-19.595, -15,2%); Toscana : da 82.832 a 70.950 casi (-11.882, -14,3%);

: da 82.832 a 70.950 casi (-11.882, -14,3%); Veneto : da 127.455 a 112.700 casi (-14.755, -11,5%);

: da 127.455 a 112.700 casi (-14.755, -11,5%); Abruzzo : da 25.189 a 22.378 casi (-2.811, -11,1%);

: da 25.189 a 22.378 casi (-2.811, -11,1%); Umbria : da 14.031 a 12.552 casi (-1.479, -10,5%);

: da 14.031 a 12.552 casi (-1.479, -10,5%); Puglia : da 60.424 a 54.217 casi (-6.207, -10,2%);

: da 60.424 a 54.217 casi (-6.207, -10,2%); Friuli Venezia Giulia : da 30.944 a 28.187 casi (-2.757, -8,9%);

: da 30.944 a 28.187 casi (-2.757, -8,9%); Basilicata : da 7.671 a 7.032 casi (-639. -8,3%);

: da 7.671 a 7.032 casi (-639. Marche : da 39.803 a 37.033 casi (-2.770, -6,9%);

: da 39.803 a 37.033 casi (-2.770, -6,9%); Sicilia : da 49.093 a 47.041 casi (-2.052, -4,1%);

: da 49.093 a 47.041 casi (-2.052, -4,1%); Lazio: da 90.476 a 89.638 casi (-838, -0,9%);

Covid, si riducono i ricoveri ma i decessi crescono

Negli ospedali italiani, nella giornata di ieri 30 gennaio, erano ricoverate 21.210 persone per Covid, tra reparti ordinari e rianimazioni. Domenica scorsa erano 21.312, con un leggero calo dello 0,4%.

Erano 14 settimane che i ricoveri continuavano a crescere. In terapia intensiva ieri erano ricoverate 1.593 persone, contro le 1.685 della scorsa settimana, con un calo del 5.4%. Per quanto riguarda i reparti ordinari il dato è quasi stabile. Con questi numeri cambieranno i colori di alcune Regioni, in meglio. Tre delle quattro Regioni in arancione hanno dati da zona gialla, ovvero Abruzzo, Sicilia e Piemonte. Per quanto riguarda i decessi, il totale di ieri è stato di 146.149, con un incremento dell’8,5%. L’andamneto della curva dei decessi segue di alcune settimane quello dei contagi, per cui bisogna attendere ancora un po’ per notare una riduzione. L’incremento di questa settimana è stato del 17%, mentre quello delle scorse era del 48,4% e del 34,4%.