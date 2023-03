Covid: Conte, ‘188mila morti, ferita che non può rimarginarsi’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Io sono assolutamente disponibile a confrontarmi e offrire la mia collaborazione nelle sedi giudiziarie che mi verranno offerte, per le vittime di Bergamo ma non solo: dobbiamo onorare 188mila morti in tutto il territorio nazionale. Questa è una ferita che no...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Io sono assolutamente disponibile a confrontarmi e offrire la mia collaborazione nelle sedi giudiziarie che mi verranno offerte, per le vittime di Bergamo ma non solo: dobbiamo onorare 188mila morti in tutto il territorio nazionale. Questa è una ferita che non si rimargina, che rimarrà come una tragedia della nostra nazione. Dunque ben vengano tutte le verifiche giudiziarie del caso". Così il leader dle M5S, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti sull'inchiesta di Bergamo al termine del Consiglio nazionale grillino.