Covid: Conte, 'a Draghi detto che M5S è stato pilastro, no ad ambiguità su vaccini'**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Sull'emergenza sanitaria, a Draghi ho detto che il M5S è stato un pilastro nella lotta" al Covid, ha dato un "contributo fondamentale durante la pandemia. Questo contributo non può venir meno e il Movimento continuerà a fare sua parte.

Abbiamo esponenti politici che mostrano fili di ambiguità per quanto riguarda il piano vaccinale, non possiamo permettercelo". Lo ha detto il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, in assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento.