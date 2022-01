Covid: Conte, 'controlli su prezzi Ffp2, facile accesso a tamponi, tempi rapidi vaccini'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – "Chiediamo che sia incrementata la disponibilità di mascherine FFP2 ed efficaci controlli per verificare che i prezzi siano effettivamente calmierati". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S.

"Chiediamo facile accesso ai tamponi e che non vi siano speculazioni su questo fronte.

Chiediamo che siano consentiti tempi rapidi di vaccinazione in tutte le aree del Paese, stante la diffusa criticità che diffusamente viene registrata nelle prenotazioni delle dosi booster. Appare paradossale ragionare di obbligo vaccinale quando anche coloro che volontariamente si rendono disponibili per la terza dose incontrano difficoltà a farlo in tempi brevi".