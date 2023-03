Covid: Conte, 'denunce da tutta Italia per aver chiuso ora per non averlo fatto abbastanza'

Covid: Conte, 'denunce da tutta Italia per aver chiuso ora per non averl...

Roma, 3 mar.(Adnkronos) – "Quello che posso dire e che ci abbiamo riposto il massimo impegno, lavorando di giorno e di notte, sia stati accusati di tutto e il contrario di tutto. Io ho avuto denunce in tutte le Procure di Italia per aver chiuso, sono stato accusato di essere un pazzo, criminale, liberticida, ora denunce per non aver chiuso a sufficienza, però ci sta. L'importante è confrontarsi e non sottrarsi al confronto. Questo vale sia per le verifiche giudiziarie sia per chi assume una responsabilità di governo e che, per questo, deve sempre rispondere ai cittadini". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, incalzato dai cronisti sull'inchiesta di Bergamo in un punto stampa a Udine.

"Sono assolutamente tranquillo e a disposizione – assicura l'ex premier – ho già fornito ai procuratori tutte le informazioni in mio possesso e adesso, se ce ne sarà occasione, fornirò ancora la massima disponibilità. Ho massimo rispetto per il lavoro della magistratura, sempre e comunque, e non a seconda capiti a se stesso o altri. Le verifiche giudiziarie sono assolutamente legittime, bisogna aver rispetto per le vittime che piangono i loro morti".