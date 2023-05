Covid: Conte, 'gestito momento complicato, giusto magistratura faccia verifiche'**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Mi presenterò a raccontare tutto quello che so, consapevole di aver gestito un momento che mai era capitato a nessuno prima, dove era complicato organizzare una difesa e protezione dell'intero Paese". Così Giuseppe Conte a In mezz'ora in ...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Mi presenterò a raccontare tutto quello che so, consapevole di aver gestito un momento che mai era capitato a nessuno prima, dove era complicato organizzare una difesa e protezione dell'intero Paese". Così Giuseppe Conte a In mezz'ora in Più su Rai3.

"E' assolutamente giusto fare delle verifiche e nessun politico deve sottrarsi al confronto con la magistratura. Ma se poi penso a tutte le denunce nel senso contrario, come quel signore che ha avuto sfogare su di me le sue pulsioni antiscientifiche, penso che la realtà in un Paese è molto complessa".