Roma, 16 set (Adnkronos) – "Sul green pass dobbiamo correre, in particolare per la campagna vaccinale. Non ho letto il decreto ma ovviamente è importante che venga reso compatibile con il diritto al lavoro, quindi no ai licenziamenti. Fermo che è che giusto, per completare la campagna vaccinale, che chi va a lavorare porti con se' il green pass".

Lo ha detto Giuseppe Conte a Piazzapulita.