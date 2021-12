Covid, Conte: mantenere alta guardia,bene proroga stato emergenza

Roma, 13 dic. (askanews) – “Dobbiamo mantenere alta la guardia, tutti i sacrifici fin qui fatti non vanno dispersi. E per questo auspichiamo, ci sembra doveroso stando alla curva epidemiologica attuale, anche la proroga dello stato di emergenza che non fa altro che consentire di poter mantenere attivi i presidi di protezione fin qui utilizzati. Il Paese deve continuare ad essere in sicurezza e abbandonare l’impalcatura operativa e normativa fin qui avuto sarebbe un non senso, assolutamente rischioso”.

Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine della consegna dei “Collari Collegium Cocorum”, la prestigiosa Onorificenza al merito professionale conferita dalla Federazione Italiana Cuochi.