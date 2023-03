Covid: Conte, ‘non c'era vademecum sempre ascoltato scienziati’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non c'era un vademecum, abbiamo seguito un percorso, e ritengo di avere agito con la massima umiltà nel confronto con gli scienziati -i quali anche loro non esibivano certezze scientifiche nella prima fase della pandemia- con il massimo impegno e senso di...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Non c'era un vademecum, abbiamo seguito un percorso, e ritengo di avere agito con la massima umiltà nel confronto con gli scienziati -i quali anche loro non esibivano certezze scientifiche nella prima fase della pandemia- con il massimo impegno e senso di responsabilità. Ho lavorato fianco a fianco con loro, di giorno e spesso la notte. Detto questo, ci sono verifiche giudiziarie e ben vengano, perché io credo che sicuramente i famigliari delle vittime e tutta la comunità nazionale hanno il diritto che ci siano queste verifiche giudiziarie. Io sono assolutamente disponibile a confrontarmi e offrire la mia massima collaborazione in tutte le sedi giudiziarie che mi verranno offerte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande sull'inchiesta di Bergamo sulla zona rossa al termine del Consiglio nazionale grillino.