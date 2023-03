Covid: Conte, 'non mi sottrarrò a domande ma no a show mediatici&...

Covid: Conte, 'non mi sottrarrò a domande ma no a show mediatici&...

Covid: Conte, 'non mi sottrarrò a domande ma no a show mediatici&...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Parlerò nelle sedi opportune e non mi sottrarrò a nessuna domanda. Adesso c'è una vicenda processuale e giudiziaria, non mi sottrarrò a nessuna domanda ma non vi aspettate da me show mediatici". Così il leader del M5S Gius...