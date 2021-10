Covid: Conte, 'nostri Dpcm tradotti in tutte le cancellerie occidentali '

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Non avevamo manuali di istruzione, abbiamo definito una strada che in tutto l'emisfero occidentale è stata poi seguita, i nostri Dpcm venivano tradotti, andavano in tutte le cancellerie più importanti del mondo occidentale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, intervistato a 'Stasera Italia' su Retequattro.

"Poi pensavo all'impatto sul piano sociale, al disagio psicologico. Immaginate -ha raccontato l'ex premier- che di fronte ad un nuovo decreto che introducesse nuove misure restrittive tutta la popolazione complessivamente o diffusamente iniziasse una disobbedienza civile. Ecco perché è stata importante anche la comunicazione, il metterci la faccia e spiegare ai cittadini a più riprese quello che stavamo facendo, che non era una dittatura come tanti pazzarelli dicevano in giro, ma era necessario procedere con quella base scientifica e assumerci quelle responsabilità politiche che ci siamo assunti".