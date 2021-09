Covid: Conte, 'Salvini per libertà coscienza? su sicurezza Paese non è accettabile'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Sul green pass abbiamo visto la posizione ondivaga della Lega, ancora non si capisce quale sia la posizione ufficiale della Lega. Da ultimo poi abbiamo scoperto che, per il completamento della campagna vaccinale, c'è un appello di Salvini alla libertà di coscienza.

Ma attenzione: c'è un limite oltre il quale, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese, la libertà di coscienza dei parlamentari diventa libertà d'incoscienza di andare ognuno per la sua strada e questo non è accettabile". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa a Sora.