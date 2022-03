Covid: coordinatore Casa Bianca, 'non abbiamo fondi per quarta dose per tutti'

Washington, 22 mar. (Adnkronos Salute/W.Post) – L'amministrazione Biden al momento non ha i fondi per acquistare una quarta dose di vaccino anti Covid per tutti gli americani. Lo ha confermato il coordinatore della Casa Bianca per il coronavirus, Jeff Zients, che ad aprile lascerà l'incarico, in un'intervista televisiva anticipata dal Washington Post.

"Al momento non abbiamo abbastanza fondi per le quarte dosi se saranno necessarie", ha detto Zients.

Fonti dell'amministrazione specificano che al momento ci sono sufficienti dosi per la quarta iniezioni agli over 65, ma non si potranno fare altri ordinativi se il Congresso non sblocca il pacchetto da 15 miliardi di dollari. Le autorità sanitarie Usa non hanno ancora determinato se una quarta dose di vaccino sia necessaria e diversi esperti mettono in dubbio la sua necessità per tutta la popolazione.

Ma dall'amministrazione si sottolinea che è importante poter ordinare per tempo le nuove dosi, per non trovarsi impreparati di fronte ad una nuova eventuale ondata.

"Il vaccino non appare quando dici 'ok voglio il vaccino', bisogna produrlo – spiegano le fonti dell'amministrazione – e quest'anno sarà più complicato perché c'e' la significativa possibilità, anche se ancora aspettiamo i dati, i vaccini debbano essere un po' modificati per coprire la variante Omicron".