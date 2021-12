Covid, Costa: “A Natale varranno le regole di adesso, nessuna stretta prevista”

Il sottosegretario Costa ha spiegato che durante le vacanze di Natale non sono previste ulteriori regole oltre a quelle già previste.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato che per il Natale non è prevista alcuna stretta delle regole anti Covid: continueranno a valere le norme attualmente in vigore.

Costa sulle regole a Natale

Intervistato durante la trasmissione radiofonica Radio Anch’io in onda su Rai Radio Uno, l’esponente del governo ha spiegato che “il super green pass è stato fatto per permettere un Natale diverso e non ci sono in previsione nuove misure“.

Lo steso ha sottolineato che 46 milioni di concittadini si sono vaccinati e grazie a questo risultato il nostro paese sta attraversando una fase migliore rispetto all’anno scorso e rispetto agli altri paesi.

“Stanno riaumentando le prime dose, molti che avevano paura si stanno rassicurando“, ha aggiunto. Quanto alla possibilità di estendere l’obbligo vaccinale, ha ribadito che “in questo momento non c’è sul tavolo questo argomento“.

Costa sulle regole a Natale e il green pass per gli studenti

Costa si è infine espresso sull’ipotesi di concedere una deroga all’obbligo del green pass per gli studenti che devono prendere i mezzi pubblici per andare a scuola evidenziando che “valuteremo con le Regioni, ma al momento è giusto procedere con le regole già decise“.Se c’è un trasporto dedicato ai soli studenti, ha concluso, il green pass può non essere utilizzato ma negli altri mezzi pubblici sì.