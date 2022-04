Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – "Addio al green pass? Non c'è dubbio: fatto salvo le rsa e gli ospedali, per tutto il resto non sarà più richiesto dal primo maggio". Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Skytg24 precisando che "si va verso la normalità e verso un'estate senza restrizioni e oggi ci sono queste condizioni grazie ai 52 milioni di italiani vaccinati".