Covid, Costa: “Dose di vaccino potrebbe diventare annuale”

La campagna vaccinale sta andando avanti, anche se più a rilento. Ci sono molte persone che devono effettuare ancora la terza dose e si è già iniziato a parlare di una quarta dose. Esiste anche la possibilità che l’appuntamento con il vaccino contro il Covid possa diventare annuale, come spiegato da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. “È molto probabile che andremo verso una dose annuale di vaccino contro il coronavirus, potrebbe diventare un richiamo come quello che si fa per l’influenza, in questo contesto si può parlare di dosi ulteriori di vaccino rispetto alle tre che ci sono oggi” ha dichiarato Costa.

Covid, Costa: “Non ci sono indicazioni scientifiche per altre dosi”

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha visitato l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. In questa occasione ha spiegato che il vaccino anti-Covid potrebbe diventare un appuntamento annuale. “Al momento però non ci sono indicazioni scientifiche che ci portino a pensare ad altre dosi, se non la quarta prevista per i fragili” ha spiegato. Per quanto riguarda le eventuali misure sanitarie nel caso in cui possa tornare il virus in autunno ha precisato che per il momento è ancora troppo presto per poter fare delle considerazioni e delle valutazioni.