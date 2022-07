Covid, Costa esclude lockdown a settembre

Covid, Costa ha detto la sua su un eventuale lockdown a settembre: "Lo escludo".

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si è espresso in merito a un eventuale nuovo lockdown anti Covid a partire dal mese di settembre. Intervistato al Tg1 Mattina su Rai1, Costa ha risposto così alla domanda se il Governo sta progettando ulteriori restrizioni per la stagione autunnale: “Lo escludo, dobbiamo osservare la pressione sugli ospedali e i numeri del Covid sono gestibili.

Poi serve prudenza e senso di responsabilità ma paura no”.

Lockdown anti Covid scongiurato: lo garantisce Costa

Se poteva esserci qualche timore relativo a un eventuale nuovo lockdown in autunno, le parole di Andrea Costa hanno sicuramente donato serenità e nuova sicurezza agli italiani. Questo non vuol dire che sia ora di abbassare la guardia, il virus del resto dilaga ancora tanto in Italia quanto in altri paesi del mondo, ma il sottosegretario alla Salute ha fatto comprendere che sia giunta l’ora di iniziare a convivere con esso.

Intervenuto a Rainews 24, Costa ha optato che chi è positivo o asintomatico potrebbe evitare la quarantena oramai.

Una fase endemica

Andrea Costa ha invitato tutti a prendere atto che questa in corso sia una fase endemica. Allo stesso tempo bisogna attendere che passi questo momento di rialzo di contagi che comunque non sta producendo pressione presso gli ospedali, dove i numeri attualmente sono ancora sotto controllo.