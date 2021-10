Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – "Occorre intensificare i controlli sul Green pass per non pregiudicare i risultati ottenuti. Su questo va messo in campo uno sforzo maggiore che garantisca il rispetto delle regole. Lavoreremo nei prossimi giorni su questo tema".

Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'TimeLine' su SktTg24.