Dopo il 31 marzo 2022 non sarà più prorogato lo stato di emergenza: è quanto affermato dal sottosegretario Costa.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. É questo l’obiettivo del governo e “credo che certamente ci saranno le condizioni per raggiungerlo“.

Costa sullo stato di emergenza

Intervenuto durante la trasmissione Tagadà in onda su La7, l’esponente del governo ha dunque confermato quanto già preannunciato nei giorni precedenti da altri membri dell’esecutivo. Se il trend in discesa dei contagi, come si prevede, continuerà a scendere, a marzo non ci sarà dunque bisogno di prorogare lo status emergenziale in vigore in Italia da oltre due anni.

Costa sulla terza dose

Costa si è poi espresso sull’importanza di ricevere la terza dose di vaccino “perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi della malattia“.

Circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto il booster, il che significa che ci sono ancora circa 12-13 milioni di dosi da somministrare. Proseguendo al ritmo di 400mila dosi al giorno, per metà marzo il ciclo sarà completato per 49 milioni di concittadini e “da li sicuramente inizierà una nuova fase di allentamento delle misure“.