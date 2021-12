Covid: Costa, 'per Ffp2 verso prezzo calmierato, obbiettivo non più di 1 euro'

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) – Per le mascherine Ffp2, rese obbligatorie per diverse occasioni, "sono convinto che arriveremo ad un prezzo calmierato. E credo che l'obiettivo di non superare il costo di 1 euro sia assolutamente alla portata". Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a 'Radio anch'io', su Radio Uno.

Per le Ffp2, sottolinea, "è chiaro che nel momento in cui introduciamo un obbligo per quei cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione, credo che sia giusto porsi il problema di non sottoporre ad ulteriori costi questi cittadini". Infatti "a questo proposito abbiamo incaricato la struttura commissariale guidata da Figliuolo".