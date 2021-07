Covid: Costa, 'proroga stato emergenza per accompagnare svolta vaccini'

Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) – "Siamo in un momento delicato. Fortunatamente i cittadini italiani si stanno vaccinando" contro Covid "e devono continuare a farlo". In questo momento "oltre 29 milioni hanno completato il ciclo, quindi una percentuale del 54%. Dobbiamo proseguire su questa strada e far comprendere a tutti che la vaccinazione è unica via d'uscita da questa pandemia".

Ed essendo "ancora all'interno di una fase delicata dove il piano vaccinale è a una svolta, proseguire lo stato di emergenza significa poter contare ancora su una struttura commissariale che credo sia indispensabile nella gestione della parte finale della vaccinazione". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a 'Radio1 in campo' su Rai Radio 1.

La proroga "non deve preoccupare – ha assicurato – Ci garantisce quelle strutture emergenziali per poter proseguire a gestire la campagna vaccinale.

Questo è il senso del prolungamento, per arrivare a uscire da questa pandemia. Anche questo aspetto dobbiamo guardarlo con positività".