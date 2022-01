Covid: Costa, 'revisione bollettino opportuna, dare messaggi rassicuranti'

Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) – "Credo che sia opportuna una riflessione e una revisione. Dobbiamo anche lanciare dei messaggi rassicuranti ai cittadini che hanno aderito in maniera importante alla campagna vaccinale e hanno seguito in maniera rigida le regole. Dobbiamo soffermarci invece il dato delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva che sono quei numeri che mettono in crisi gli ospedali.

E' opportuno arrivare ad un bollettino anche con un approfondimento dei dati, dire con chiarezza quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dose hanno ricevuto. Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettini Covid a settimana". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di Adnkronos Live.