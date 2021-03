Gli anticorpi prodotti dal Covid-19 resistono nel nostro corpo da 9 a 10 mesi. Lo ha dichiarato il professore Andrea Crisanti.

Quanto resistono gli anticorpi prodotti dal Coronavirus all’interno del nostro corpo umano? Da 9 ai 10 mesi circa secondo il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti che ha condotto uno studio sulla base del cluster di Vo’ Euganeo nel Veneto, una delle città simbolo del Coronavirus in Italia.

Lo studio condotto sulla popolazione di Vo’ Euganeo assume un particolare rilievo non solo per gli importanti risvolti che potrebbe avere sul piano della ricerca scientifica, ma anche perché nella ricerca sono stati coinvolti oltre 3000 cittadini che si sono sottoposti a più tappe al test sierologico oltre che al tampone.

Covid, Crisanti: “Quanto resistono gli anticorpi”

Dai 9 ai 10 mesi. Questo il tempo di resistenza degli anticorpi prodotti dal Coronavirus all’interno del corpo umano.

A parlarne in anteprima il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti che citato da ANSA, ha fornito alcune anticipazioni sugli sviluppi dello studio sul cluster dei cittadini di Vo’ Euganeo al quale oltre all’ateneo di Padova, ha collaborato anche l’Imperial College di Londra.

I risultati dell’indagine in corso assumeranno un maggiore valore, non solo per i futuri sviluppi dal punto di vista della ricerca, ma anche perché alla ricerca ha collaborato quasi tutta la cittadinanza di Vo’ Euganeo (ben 3200 persone).

“Non posso dire ancora nulla di più perché lo studio è sotto embargo, stiamo attendendo la valutazione del comitato scientifico della rivista ‘Nature’. Per il momento queste sono le uniche cose che posso dire in merito alla ricerca fatta sui cittadini di Vo’”, le parole del Microbiologo.