Covid: Crisanti, 'integrità si paga con solitudine, no chiarimento con Speranza'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – "Mai come ora mi sono reso conto che il prezzo dell'integrità è la solitudine". Lo afferma il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti, che ha firmato la consulenza sulla gestione del contagio di Covid richiesta dalla procura di Bergamo. Ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, spiega di non aver chiarimenti con nessuno, neppure con l'ex ministro Roberto Speranza che risulta tra gli indagati. "Penso che non sia opportuno perché è in campo l'inchiesta".