Covid, Crisanti: “Mascherine e green pass ormai inutili, meglio contagiarsi ora”

Covid, Crisanti: “Siamo arrivati ad una situazione di equilibrio”

Andrea Crisanti, direttore del DIpartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, in un’intervista per Il Giornale, ha spiegato di essere convinto che sia arrivato il momento di abbandonare le restrizioni.

Per quanto riguarda l’aumento dei contagi e dei ricoveri, l’esperto ha spiegato che “fa freddo e si sta molto al chiuso. Ma ritengo che siamo arrivati ad una situazione di equilibrio, oscillante tra i 40 e i 50 mila casi“. “Questa situazione si potrebbe prolungare anche con il caldo, dove potremmo avere un punto di equilibrio intorno ai 40mila casi. Ma, paradossalmente, non è cosa negativa, la maggior parte della popolazione ormai sviluppa forme di Covid leggero e alla fine della malattia è più protetta” ha spiegato Crisanti.

“Il problema riguarda i fragili che sono più esposti.

Bisogna proteggerli. Mi rivolgo al ministro Brunetta, innanzitutto. Farebbe un errore clamoroso a togliere il lavoro agile a queste persone” ha dichiarato il medico, spiegando che togliere lo smart working potrebbe “portare ad un disastro sanitario“. “La quarta dose è una foglia di fico. Bisogna proteggerli con una programmazione seria e articolata. Mi riferisco agli ultra 80enni, agli oncologici, agli immunodepressi e gli autoimmuni. Sono milioni di persone ancora da seguire con attenzione” ha aggiunto, riferendosi ai fragili.

Covid, Crisanti: “Il green pass non ha mai protetto contro la trasmissione del virus”

“Omicron non è un raffreddore e non è neppure un virus innocuo, ha più o meno la stessa virulenza del ceppo originario cinese. In Italia fanno scudo i vaccini” ha spiegato Crisanti, aggiungendo che la popolazione vaccinata, però, non è più protetta perché “anche con la terza dose dopo due o tre mesi l’immunità si abbassa“. Il medico ha sottolineato che se il virus continua a circolare le persone si proteggono meglio e che gli accorgimenti devono essere presi per i fragili.

“Il green pass non ha mai protetto contro la trasmissione del virus.

Ha indotto la gente a vaccinarsi ma ora, secondo me, ha esaurito la sua funzione” ha dichiarato Crisanti. “La mascherina sull’autobus serve limitatamente all’autobus. Ma poi uno scende, va al bar, al ristorante, al lavoro. E l’indice di trasmissione di Omicron è estremamente elevato, oscilla tra 10 e 12. Che senso ha creare bolle se le persone quando escono hanno la possibilità di infettarsi?” ha aggiunto, sottolineando che la mascherina non serve più neanche al chiuso.

Covid, Crisanti: “Bisogna riprendere una vita normale e convivere col Covid”

“L’impatto delle mascherine al chiuso è bassissimo, intorno all’uno per cento. È tempo di togliere tutto alle persone protette dal vaccino. Bisogna riprendere una vita normale e convivere col Covid” ha dichiarato Crisanti, sottolineando di essere stato prudente quando non esisteva ancora il vaccino, ma ora ha una posizione diversa. “L’obbligo io l’avrei messo all’inizio della pandemia. Attualmente l’impatto epidemiologico di quella frangia di persone non vaccinate è praticamente nullo” ha aggiunto il medico.